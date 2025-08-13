Sturm verkündet Partnerschaft mit Dominik Fitz

Fitz: „Sturm ist Teil meines Lebens.“

Der Chef des Unternehmens heißt Dominik Fitz, so wie die Nummer 36 von Liga-Rivale Austria. Er sagt: „Ich freue mich sehr, einen Beitrag zu einem besonderen VIP-Erlebnis beitragen zu dürfen. Der SK Sturm ist für mich nicht nur ein Verein, sondern Teil meines Lebens.“