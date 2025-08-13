Sturm verkündet Partnerschaft mit Dominik Fitz

„Dominik Fitz ist mit seinen Zuckerbäckern der neue Dessert-Partner des SK Sturm“, verkündet Österreichs Meister. Wie bitte? Nein, es handelt sich nicht um Austrias Edelzangler, sondern nur um eine Namensgleichheit!
Der SK Sturm Graz freut sich bekanntzugeben, dass mit „Einfach Fitz – die Zuckerbäcker“ ein neuer, hochqualitativer Dessert-Partner für alle Hospitality-Bereiche bei den Heimspielen in der Merkur Arena gewonnen werden konnte, schreiben die Steirer auf ihrer Webseite.
Fitz: „Sturm ist Teil meines Lebens.“
Der Chef des Unternehmens heißt Dominik Fitz, so wie die Nummer 36 von Liga-Rivale Austria. Er sagt: „Ich freue mich sehr, einen Beitrag zu einem besonderen VIP-Erlebnis beitragen zu dürfen. Der SK Sturm ist für mich nicht nur ein Verein, sondern Teil meines Lebens.“
Weiter heißt es: Mit „Einfach Fitz – die Zuckerbäcker“ wurde ein hochqualitativer, lokaler Dessert-Partner für alle Hospitality-Bereiche in der Merkur Arena gefunden. Macarons, Schaumrollen und Co. – da bleibt kein Mund trocken bzw. keine Wünsche offen!“
Kommentare
