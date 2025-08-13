Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Teil meines Lebens“

Sturm verkündet Partnerschaft mit Dominik Fitz

Bundesliga
13.08.2025 19:29
(Bild: GEPA)

„Dominik Fitz ist mit seinen Zuckerbäckern der neue Dessert-Partner des SK Sturm“, verkündet Österreichs Meister. Wie bitte? Nein, es handelt sich nicht um Austrias Edelzangler, sondern nur um eine Namensgleichheit!

0 Kommentare

Der SK Sturm Graz freut sich bekanntzugeben, dass mit „Einfach Fitz – die Zuckerbäcker“ ein neuer, hochqualitativer Dessert-Partner für alle Hospitality-Bereiche bei den Heimspielen in der Merkur Arena gewonnen werden konnte, schreiben die Steirer auf ihrer Webseite.

Der Zuckerbäcker Dominik Fitz
Der Zuckerbäcker Dominik Fitz(Bild: SK Sturm Graz)
Der Austria-Kicker Dominik Fitz
Der Austria-Kicker Dominik Fitz(Bild: GEPA)

Fitz: „Sturm ist Teil meines Lebens.“
Der Chef des Unternehmens heißt Dominik Fitz, so wie die Nummer 36 von Liga-Rivale Austria. Er sagt: „Ich freue mich sehr, einen Beitrag zu einem besonderen VIP-Erlebnis beitragen zu dürfen. Der SK Sturm ist für mich nicht nur ein Verein, sondern Teil meines Lebens.“

Weiter heißt es: Mit „Einfach Fitz – die Zuckerbäcker“ wurde ein hochqualitativer, lokaler Dessert-Partner für alle Hospitality-Bereiche in der Merkur Arena gefunden. Macarons, Schaumrollen und Co. – da bleibt kein Mund trocken bzw. keine Wünsche offen!“ 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Dominik Fitz
Österreich
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.854 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
140.589 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
136.519 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1513 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1340 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1166 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Mehr Bundesliga
„Teil meines Lebens“
Sturm verkündet Partnerschaft mit Dominik Fitz
„Krone“-Stopplicht
Marketinggag brillant, aber nicht fertig gedacht
Krone Plus Logo
Prohaska-Analyse
Richtungsweisende Tage für Österreichs Fußball
Krone Plus Logo
Gutes Timing
Nach Rapid-Pleite hatte Sturm goldenen Auftritt
Aktion hier im Video
Nach Brutalo-Foul: Liga sperrt GAK-Profi Fofana

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf