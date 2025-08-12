Trump und Putin: Europa fürchtet Horror-Szenario

Was wurde bis jetzt besprochen?

Nur um wenige Augenblicke später wieder über „Deals“ zu sprechen. Er erklärte breitbeinig, dass er „wahrscheinlich in den ersten zwei Minuten genau wissen werde, ob eine Einigung möglich ist oder nicht“. Ein Versprecher sorgte für zusätzliche Verwirrung. Trump kündigte an, dass er „nach Russland“ gehen werde, um Putin zu treffen (siehe Tweet unten). Alaska gehört jedoch seit 1867 nicht mehr zum russischen Imperium. Das Weiße Haus hat bis dato noch keine Details zu dem Gipfel in Anchorage geliefert. Auch Steve Witkoff, Trumps Sondergesandter und Putin-Spezi, scheiterte in intensiven Gesprächen mit Europas Staatenführern daran, für eine klare inhaltliche Ausgangslage zu sorgen.