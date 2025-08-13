67-Jähriger stürzte bei Klettertour ab und starb

Über einem 15 Meter tiefen Abgrund verlor ein 67-jähriger Kletterer aus Spital am Pyhrn (Oberösterreich) auf einer Seilbrücke am Nassfeld das Gleichgewicht. Trotz Sicherung stürzte er vor den Augen seiner Lebensgefährtin in die Tiefe.
Bei strahlendem Sonnenschein und perfektem Bergwetter unternahmen ein 67-jähriger Oberösterreicher und seine 57-jährige Lebensgefährtin am Mittwochvormittag eine Klettertour am Nassfeld. Das Ziel war der Däumling – auf einer Kletterbrücke nahm dann das Unheil gegen 10 Uhr seinen Lauf.
„Im Bereich der ersten Seilbrücke verlor der mit einem Klettersteigset gesicherte Mann in der Mitte der Brücke das Gleichgewicht und stürzte circa 15 Meter in felsdurchsetztes steiles Gelände“, beschreibt die Polizei den Unfallhergang. „Danach rutschte er noch weitere circa 30 Meter ab und kam dort schwer verletzt zum Liegen.“ Die schockierte Lebensgefährtin alarmierte sofort den Notarzt.
Dieser konnte jedoch leider nur noch den Tod des 67-jährigen Mannes feststellen. Für die Bergung selbst wurde dann die Bergrettung Hermagor vom Polizeihubschrauber Libelle unterstützt – der Leichnam wurde mittels Tau aus dem steilen Gelände geborgen.
Besonders tragisch: das Unglück hätte möglicherweise verhindert werden können. „Nach Erhebungen der Alpinpolizei Hermagor konnte als Unfallursache eine nicht ordnungsgemäße Verwendung des Klettersteigsets in Verbindung mit dem benutzten Kombigurt erhoben werden“, erklärt die Polizei.
