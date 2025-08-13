67-Jähriger stürzte bei Klettertour ab und starb

„Im Bereich der ersten Seilbrücke verlor der mit einem Klettersteigset gesicherte Mann in der Mitte der Brücke das Gleichgewicht und stürzte circa 15 Meter in felsdurchsetztes steiles Gelände“, beschreibt die Polizei den Unfallhergang. „Danach rutschte er noch weitere circa 30 Meter ab und kam dort schwer verletzt zum Liegen.“ Die schockierte Lebensgefährtin alarmierte sofort den Notarzt.