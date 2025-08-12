Hiroshima und der Wahnsinn

Die neun Atommächte – die USA, Russland, England und Frankreich, China, Indien und Pakistan, sowie Israel und Nordkorea – verfügen geschätzt über mehr als 12.000 nukleare Sprengköpfe. Wahrscheinlich mehr als genug, um den gesamten Planeten in eine nukleare Wüste zu verwandeln. Und Waffen werden letztlich gebaut, um auch Verwendung zu finden. Ist die Menschheit also unumkehrbar auf dem Selbstmord-Trip?