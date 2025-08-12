Das Problem mit Serbien

Serbien ist Österreichs größter Wirtschaftspartner am Balkan mit sogar einem Exportzuwachs 2024. Das Interesse ist also, dass der Partner kein schwarzes Loch in Südeuropa bleibt. Der Kanzler hat keine leichte Aufgabe, in Belgrad die europäische Sicht zu vermitteln. Oder hat Vučić das Interesse an einem Beitritt ohnehin schon verloren?