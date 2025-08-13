Testen Sie Ihr Können gegen den Teamtormann

Anlauf, Schuss, Tor. So einfach ist es eigentlich, einen Elfmeter zu verwandeln. Ist es natürlich nicht, schließlich scheitern regelmäßig selbst die besten Kicker der Welt beim Versuch vom „ominösen Punkt“. Mit der „Krone“ können nun auch Sie zu einem echten Elfmeterduell antreten – und im Tor wird dabei ein österreichischer Nationalteamgoalie stehen!
Schon der Gedanke daran lässt den Puls rasen: Stadion-Feeling, der Blick des Keepers, der Ball liegt bereit – und dann nur noch Sie, das Leder und der Augenblick. Wird’s ein strammer Schuss ins Eck oder doch der freche Lupfer? Alles ist erlaubt – Hauptsache, der Ball zappelt im Netz.
Und wer trifft, der hat nicht nur ein unvergessliches Erlebnis im Gepäck, sondern auch die Chance auf sensationelle Preise. Neben dem Kick, den Ball gegen einen der besten Tormänner des Landes zu versenken, und dem unvergesslichen Erlebnis warten auch exklusive Preise: u.a. VIP-Tickets, eine Reise zu einem Auswärtsspiel, ein signiertes Trikot oder ein „Krone“-Überraschungspaket.
Warum hast du das Zeug zum Elferschützen?
Erzähl uns jetzt, warum gerade du gegen den besten Tormann des Landes antreten solltest – und mit etwas Glück bist du einer von zwei „Krone“-Gewinnern, die bei der Elfmeter-Challenge im Rahmen des ÖFB-Trainingslehrgangs in Windischgarsten am 1. September auftrumpfen können. Teilnahmeschluss ist der 21. August, 09:00 Uhr.
Du willst unbedingt dabei sein und dich beweisen gegen den Teamtormann? Dann haben wir für Abonnenten des „Sport“-Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.