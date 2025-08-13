Testen Sie Ihr Können gegen den Teamtormann

Anlauf, Schuss, Tor. So einfach ist es eigentlich, einen Elfmeter zu verwandeln. Ist es natürlich nicht, schließlich scheitern regelmäßig selbst die besten Kicker der Welt beim Versuch vom „ominösen Punkt“. Mit der „Krone“ können nun auch Sie zu einem echten Elfmeterduell antreten – und im Tor wird dabei ein österreichischer Nationalteamgoalie stehen!