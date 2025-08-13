„Riesen-Danke an Rapid! Wünsche Fans den Titel“

Das große TV-Interview mit Marko Arnautovic! In der Residenz der österreichischen Botschaft in Belgrad spricht Österreichs Rekordinternationaler mit krone.at-Sportressortleiter Michael Fally über das Treffen mit Bundeskanzler Christian Stocker, dessen Fußball-Kenntnisse, ein Treffen Dejan Savicevic, die Transferverhandlungen mit Rapid („Ein Riesen-Danke an Rapid! Ich wünsche diesen großartigen Fans den Titel“), sein Leben in Belgrad, seinen Fitnesszustand, die Champions League, die WM, Ralf Rangnick, Toni Polster und seine Familie (alles im Video oben).