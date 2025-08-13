Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte

Merz und Selenskyj stellten fünf Friedensbedingungen an Putin für die weiteren Verhandlungen. „Russland darf kein Veto haben“, bekräftigte Selenskyj.

Die 5 Bedingungen an Putin:

Die Ukraine muss mit am Verhandlungstisch sitzen.

Der Waffenstillstand soll am Anfang von Verhandlungen stehen.

Eine rechtliche Anerkennung russischer Besetzungen steht nicht zur Debatte.

Die Ukraine benötige „robuste Sicherheitsgarantien“, so Merz, die Streitkräfte müssten instand sein und bleiben.

Verhandlungen müssten Teil einer transatlantischen Strategie sein, die auf „starke Unterstützung für die Ukraine und notwendigen Druck gegen Russland“ setze, so der Kanzler.

Grundlegende europäische und ukrainische Sicherheitsinteressen müssten bei dem Gipfel am Freitag in Anchorage gewahrt bleiben, sagte Merz. Und er fügte hinzu: „Das war die Botschaft, die wir heute als Europäer dem amerikanischen Präsidenten Trump mit auf den Weg gegeben haben“, erklärte der deutsche Kanzler.