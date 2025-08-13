Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte

In Alaska treffen sich am Freitag US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin, um über die Zukunft der Ukraine zu beraten. Vorab empfing Deutschlands Kanzler Friedrich Merz am Mittwoch in Berlin überraschend den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Beide stellten fünf Friedensbedingungen an Putin für die weiteren Verhandlungen. Zudem könne sich die USA „auf unsere volle Unterstützung“ berufen, betonte Merz.
„In Alaska können wichtige Entscheidungen getroffen werden. Wir Europäer tun alles, um die Weichen in die richtige Richtung zu stellen. Wir wollen, dass Donald Trump am Freitag Erfolg hat“, betonte Merz. Es sei ihm wichtig gewesen, gemeinsam mit den europäischen Partnern, Trump und auch Selenskyj eine Linie abzustimmen.
Merz und Selenskyj stellten fünf Friedensbedingungen an Putin für die weiteren Verhandlungen. „Russland darf kein Veto haben“, bekräftigte Selenskyj.
Die 5 Bedingungen an Putin:
Grundlegende europäische und ukrainische Sicherheitsinteressen müssten bei dem Gipfel am Freitag in Anchorage gewahrt bleiben, sagte Merz. Und er fügte hinzu: „Das war die Botschaft, die wir heute als Europäer dem amerikanischen Präsidenten Trump mit auf den Weg gegeben haben“, erklärte der deutsche Kanzler.
Es gebe Hoffnung auf Bewegung, und es gebe Hoffnung auf einen Frieden. Er habe mit den Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Großbritannien, Polen, Italien und Finnland sowie mit der EU-Spitze eine gemeinsame Linie abgestimmt, in die auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von Anfang an eingebunden gewesen sei. Auch Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) – gerade auf Auslandsreise in Serbien – nahm aus der österreichischen Botschaft in Belgrad an der Videokonferenz teil.
„Putin blufft“
Selenskyj machte unterdessen klar: „Putin blufft.“ Er versuche einfach überall an der Front durchzukommen. „Russland möchte den Eindruck erwecken, er könnte die gesamte Ukraine besetzen.“ Zudem hat Russland laut Selenskyj dreimal so viele Verluste wie die Ukraine.
Ich habe dem amerikanischen Präsidenten gesagt, Putin will keinen Frieden. Er will die Ukraine komplett.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Selenskyj erwartet Waffenstillstand und Sicherheitsgarantien
Selenskyj erhofft sich vom Alaska-Gipfel einen sofortigen Waffenstillstand sowie robuste Sicherheitsgarantien für sein Land. Bei allen Verhandlungen, bei denen es um die Zukunft seines Landes gehe, müsse die Ukraine mit am Tisch sitzen, betonte Selenskyj.
