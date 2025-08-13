Lainer: „Hier sind wir aktuell besser aufgehoben“

Dementsprechend groß war die Enttäuschung über das Aus. Denn nach sechs Jahren in Folge in der Champions League treten die Mozartstädter erstmals wieder „nur“ in der Europa League an. „Wir sind hierhergekommen, um den Schritt Richtung Play-off zu schaffen“, betonte Trainer Thomas Letsch. Auch Lainer war ehrlich: „Es wäre cool gewesen, sich mit den Besten der Welt zu messen. Aber ich glaube, dass wir in unserem aktuellen Stadium dort besser aufgehoben sind.“

Wiederholung von 2018?

Salzburgs Erinnerungen an den zweitwichtigsten Vereinswettbewerb Europas sind gut. 2018 stieß man bis in Halbfinale vor. Gerade Lainer nimmt sich diesen historischen Lauf, an dem er selbst beteiligt war, zum Vorbild. „Warum sollte das nicht möglich sein?“, sagte er.