Salzburg ausgeschieden

Lainer: „Hier sind wir aktuell besser aufgehoben“

Salzburg
13.08.2025 18:40
Stefan Lainer (re.) und der FC Red Bull Salzburg schieden in der Qualifikation für die Champions League am Dienstagabend aus.
Stefan Lainer (re.) und der FC Red Bull Salzburg schieden in der Qualifikation für die Champions League am Dienstagabend aus.(Bild: GEPA)

Nach sechs Jahren in Folge in der Champions League muss sich Red Bull Salzburger international heuer mit der Europa League begnügen. Routinier Stefan Lainer ist bereits voller Vorfreude auf den Bewerb und lässt mit einer interessanten Aussage aufhorchen. 

0 Kommentare

Die „Krone“ berichtet aus Brügge

„Wir können das nicht so aus der Hand geben.“ Die Analyse von Salzburgs Stürmer Yorbe Vertessen nach dem 2:3 bei Club Brügge war klipp und klar. Österreichs Vizemeister führte zur Halbzeit mit zwei Toren, fiel nach der Pause aber komplett auseinander. Zum leeren Tank kamen teils unerklärliche Schnitzer wie der Fehlpass von Innenverteidiger Jacob Rasmussen vor dem 2:2, die die Bullen am Ende den Aufstieg kosteten. „Wir waren noch nicht so weit, dass wir das über die Runden bringen, haben das gemeinsam verbockt“, sagte Routinier Stefan Lainer.

Trainer Thomas Letsch und seine Spieler waren enttäuscht.
Trainer Thomas Letsch und seine Spieler waren enttäuscht.(Bild: GEPA)

Dementsprechend groß war die Enttäuschung über das Aus. Denn nach sechs Jahren in Folge in der Champions League treten die Mozartstädter erstmals wieder „nur“ in der Europa League an. „Wir sind hierhergekommen, um den Schritt Richtung Play-off zu schaffen“, betonte Trainer Thomas Letsch. Auch Lainer war ehrlich: „Es wäre cool gewesen, sich mit den Besten der Welt zu messen. Aber ich glaube, dass wir in unserem aktuellen Stadium dort besser aufgehoben sind.“

Wiederholung von 2018?
Salzburgs Erinnerungen an den zweitwichtigsten Vereinswettbewerb Europas sind gut. 2018 stieß man bis in Halbfinale vor. Gerade Lainer nimmt sich diesen historischen Lauf, an dem er selbst beteiligt war, zum Vorbild. „Warum sollte das nicht möglich sein?“, sagte er.

Zitat Icon

Es wäre cool gewesen, sich mit den Besten der Welt zu messen. Aber ich glaube, dass wir in unserem aktuellen Stadium dort besser aufgehoben sind.

Stefan Lainer

Lainer freute sich bereits nach Schlusspfiff auf die neue Herausforderung im Herbst und ist zuversichtlich: „Wir können dort einen langen Weg gehen.“ Möglich wird das aber nur sein, wenn man Vorsprünge wie den am Dienstagabend auch über die Runden bringt.

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Salzburg

