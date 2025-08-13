Badegäste halfen zusammen, um Seniorin zu retten

Gemeinsam sind wir stark – mehrere Badegäste halfen am Mittwochnachmittag zusammen, um eine 81-Jährige, die leblos in der Traun in Gmunden in Oberösterreich trieb, ans rettende Ufer zu bringen und dort zu reanimieren.
Eine Dame, die sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr am Ufer der Traun in Gmunden befand, bemerkte eine im Wasser treibende leblose Person, verständigte daraufhin den Notruf und holte weitere Badegäste im dortigen Bereich zur Unterstützung.
Sofort wurde mit einer Reanimation begonnen
Ein Schwimmer sprang sofort in das Wasser und zwei Stand-up-Paddlerinnen unterstützten die Rettungsaktion bis zum Uferbereich, wo sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen wurde. Kurze Zeit später zeigte die 81-Jährige aus dem Bezirk Gmunden wieder Lebenszeichen und wurde in das Salzkammergut-Klinikum Gmunden gebracht.
