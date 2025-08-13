Badegäste halfen zusammen, um Seniorin zu retten

Sofort wurde mit einer Reanimation begonnen

Ein Schwimmer sprang sofort in das Wasser und zwei Stand-up-Paddlerinnen unterstützten die Rettungsaktion bis zum Uferbereich, wo sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen wurde. Kurze Zeit später zeigte die 81-Jährige aus dem Bezirk Gmunden wieder Lebenszeichen und wurde in das Salzkammergut-Klinikum Gmunden gebracht.