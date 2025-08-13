Phänomenal hoch: „Für die anderen deprimierend“

Stabhochsprung-Ikone Armand Duplantis stellte in Budapest mit 6,29 Metern seinen bereits 13. Weltrekord auf. Der Schwede verblüfft mit seiner Show auch Österreichs Rekordler Hermann Fehringer, der vor allem von der Geschwindigkeit und Entschlossenheit des Superstars schwärmt.
„Er ist der Weltbeste. Eine wahre Ausnahmeerscheinung. Mit allen Fähigkeiten, die man sich wünschen kann.“ Bei Armand Duplantis kommt auch Österreichs Stabhochsprung-Rekordler Hermann Fehringer (62) ins Schwärmen. Der 25-jährige Schwede stellte mit 6,29 m beim Gyulai Istvan Memorial in Budapest gerade seinen 13. Weltrekord auf! „Duplantis ist ein toller Sprinter, läuft 100 m teils in 10,33 Sekunden. Das hast du oder hast du nicht. So schnell sind einige der Top-Läufer in Österreich. Dieser Speed ist schon die halbe Miete, so kann er den Stab höher greifen. Dazu hat er eine gigantische Entschlossenheit – das alles macht es aus. Klar müssen halt auch die Bedingungen passen.“
Kommentare
