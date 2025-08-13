Phänomenal hoch: „Für die anderen deprimierend“

„Er ist der Weltbeste. Eine wahre Ausnahmeerscheinung. Mit allen Fähigkeiten, die man sich wünschen kann.“ Bei Armand Duplantis kommt auch Österreichs Stabhochsprung-Rekordler Hermann Fehringer (62) ins Schwärmen. Der 25-jährige Schwede stellte mit 6,29 m beim Gyulai Istvan Memorial in Budapest gerade seinen 13. Weltrekord auf! „Duplantis ist ein toller Sprinter, läuft 100 m teils in 10,33 Sekunden. Das hast du oder hast du nicht. So schnell sind einige der Top-Läufer in Österreich. Dieser Speed ist schon die halbe Miete, so kann er den Stab höher greifen. Dazu hat er eine gigantische Entschlossenheit – das alles macht es aus. Klar müssen halt auch die Bedingungen passen.“