Triumph über dekadente EU

Wenn Putin und Trump übermorgen in Alaska als von Macht und Rohstoffen berauschte Neoimperialisten vielleicht schon das Schicksal der Ukraine besiegeln, ist das auch eine Entscheidung über den unaufhaltsamen Abstieg der Europäer in die politische Bedeutungslosigkeit. Dass mit Ausnahme Orbáns die 26 Staats- und Regierungschefs der EU in letzter Minute gestern noch einen empörten Brief als eine Art Flaschenpost in den Atlantik geworfen haben, wird an der neuen Weltordnung nichts mehr ändern.