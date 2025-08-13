Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Triumph über dekadente EU

Kolumnen
13.08.2025 06:00
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Wenn Putin und Trump übermorgen in Alaska als von Macht und Rohstoffen berauschte Neoimperialisten vielleicht schon das Schicksal der Ukraine besiegeln, ist das auch eine Entscheidung über den unaufhaltsamen Abstieg der Europäer in die politische Bedeutungslosigkeit. Dass mit Ausnahme Orbáns die 26 Staats- und Regierungschefs der EU in letzter Minute gestern noch einen empörten Brief als eine Art Flaschenpost in den Atlantik geworfen haben, wird an der neuen Weltordnung nichts mehr ändern.

Wirtschaftlich ist die EU noch immer ein globaler Faktor. Aber das Konstrukt ist, wie alle wissen, zu langsam, zu kompliziert, zu bürokratisch. Und mit dem EU-Führungspersonal sind keine Herzen zu erobern.

Um ernst genommen zu werden, muss man sich vor allem einmal selbst ernst nehmen. Da braucht keiner mit dem Finger auf andere Länder zu zeigen. Es reicht ein Blick auf die Lage daheim. Bundeskanzler Christian Stocker hat sich etwa Claudia Plakolm als Europaministerin ausgesucht. Der famose Ex-Finanzminister Magnus Brunner wurde zum EU-Kommissar befördert, und der österreichische Chefbotschafter in Brüssel musste erst unlängst wegen einer Sadomaso-Affäre die Heimreise ins Außenministerium nach Wien antreten.

So ähnlich könnte es vielleicht auch in der Dekadenzphase des Römischen Reichs zugegangen sein. Da braucht sich jetzt keiner zu wundern, wenn Wladimir Putin und Donald Trump über die EU triumphieren.

Porträt von Claus Pándi
Claus Pándi
