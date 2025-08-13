US-Regierung will Ausstellungen kontrollieren

Im Fokus stehen Ausstellungstexte, Wandbeschriftungen, Webseiten und Bildungsunterlagen. Kontrolliert werden sollen der Tonfall, die historische Einordnung und „Übereinstimmung mit historischen Idealen“. Bereits im Frühling verordnete US-Präsident Donald Trump per Dekret, dass Museen auf Geschichtsdarstellungen im Sinne der Regierung hinzuarbeiten haben. Er behauptete, dass es „konzentrierte und weit verbreitete Versuche gegeben“ habe, „die Geschichte unseres Landes umzuschreiben und Fakten durch ein verzerrtes Narrativ zu ersetzen, das eher von Ideologie als von Wahrheit bestimmt ist“.