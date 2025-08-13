Vorteilswelt
Zugverkehr eingestellt

Alarmstufe 3: Feuer wütet auf Firmengelände

Wien
13.08.2025 18:52
Ein Feuer ist am Mittwochnachmittag auf einem Firmengelände in Wien-Floridsdorf ausgebrochen.
Ein Feuer ist am Mittwochnachmittag auf einem Firmengelände in Wien-Floridsdorf ausgebrochen.(Bild: Andi Schiel)

Auf einem Firmengelände in Wien-Floridsdorf ist am Mittwochnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort, um den Brand in den Griff zu bekommen. Inzwischen wurde der Brand auf Alarmstufe 3 hochgestuft.

Eine dunkle Rauchsäule über Floridsdorf – schon von Weitem war sie zu sehen, berichtet Feuerwehrsprecher Lukas Schauer gegenüber der „Krone“. Rasch stellte sich vor Ort heraus: Nicht das Gebäude selbst stand in Flammen, sondern eine größere Freifläche auf dem Firmengelände.

Dutzende Einsatzkräfte im Einsatz
Seit 17.00 Uhr kämpfen 100 Einsatzkräfte mit rund zwei Dutzend Fahrzeugen gegen das Feuer, setzen dabei Löschleitungen und Wasserwerfer ein. Dichter Rauch steigt weiterhin in den Himmel, während die Feuerwehr versucht, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Bereiche zu verhindern. Nach derzeitigen Informationen soll es bei dem Brand keine Verletzten geben.

Zugverkehr der ÖBB eingestellt
Wegen der starken Rauchentwicklung und um den laufenden Einsatz nicht zu behindern, hat die ÖBB den Zugverkehr zwischen Wien-Praterstern und Wien-Mitte vorübergehend eingestellt. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen dazu werden nach dem Löschen des Feuers aufgenommen, so Schauer.

Sandra Beck
