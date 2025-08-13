Alarmstufe 3: Feuer wütet auf Firmengelände

Dutzende Einsatzkräfte im Einsatz

Seit 17.00 Uhr kämpfen 100 Einsatzkräfte mit rund zwei Dutzend Fahrzeugen gegen das Feuer, setzen dabei Löschleitungen und Wasserwerfer ein. Dichter Rauch steigt weiterhin in den Himmel, während die Feuerwehr versucht, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Bereiche zu verhindern. Nach derzeitigen Informationen soll es bei dem Brand keine Verletzten geben.