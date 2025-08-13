Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“

Orbán lehnt nicht nur Militärhilfe der Europäischen Union für die Ukraine als „sinnlos und kriegsverlängernd“ ab. Auch die EU-Sanktionen gegen Russland hält Orbán für nicht zielführend: Er hat sie wiederholt als nutzlos und schlecht für die europäische Wirtschaft kritisiert – und in der Vergangenheit auch schon die Aufhebung von EU-Sanktionen gegen mehrere Russen erzwungen. Orbán schrieb zuletzt auf X: „Die einzige vernünftige Maßnahme für die EU-Führung wäre es, nach dem Vorbild des US-russischen Treffens einen EU-Russland-Gipfel zu initiieren.“