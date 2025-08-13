Mikl-Leitner: „Hände weg von Photovoltaik-Anlagen“

Wie berichtet, will die Regierung mit dem Gesetz Strom günstiger machen. Branchenvertreterinnen und Branchenvertreter sehen jedoch das Gegenteil kommen, da die Netzgebühren auf den Strompreis aufgeschlagen würden. Für den Beschluss im Parlament ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Die Regierungsparteien brauchen somit auch die Stimmen der FPÖ oder der Grünen. Diese gelten nicht als gesichert. Die Grünen kündigten bereits an, „dagegenhalten“ zu wollen, die FPÖ verwies auf die hohen Steuern und Abgaben auf Strom.