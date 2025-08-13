Die horriblen Spuren der Habsburger

Bella Hadid: Kein BH, kein Shirt – aber dufte News
Im Theater im Bunker in Mödling wartet mit „Horrible Habsburger!“ ein Streifzug durch „sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn“. Wahnwitz im Kaiserhaus.
Ein kriminalistisch-satirischer Streifzug durch die Geschichte der Habsburgerdynastie lockt Besucher derzeit ins Theater im Bunker. Unter dem Titel „Horrible Habsburger!“ warten beim extravaganten Stationentheater durch den Stollen „sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn“. In der Regie von Bruno Max (Konzept & Buch) erwachen bei majestätisch erfrischenden zwölf Grad die Ahnen längst vergangener Zeiten wieder zum Leben: Vom Fotznpoidl (Kaiser Leopold) über Luzi-Wuzi (Erzherzog Ludwig Viktor) bis hin zu Gütinand, dem Fertigen, und Johanna, der Wahnsinnigen.
