Soll man Respekt vor dem Alter haben?

Das fortgeschrittene Alter eines Menschen ist an sich noch keine besondere Errungenschaft oder hervorzuhebende Leistung, mit einer Ausnahme: diese verrückte Welt so lange ausgehalten zu haben. In allen anderen Aspekten aber unterscheidet sich eine hohe Anzahl erreichter Geburtstage nicht von anderen unfreiwillig jedem Menschen angeworfenen Eigenschaften, wie etwa seiner Augen- oder Haarfarbe, seiner Schuh- oder Körpergröße.