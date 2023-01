Corvette kann jetzt auch lautlos stromern!

Dank Elektro-Boost soll die E-Ray in deutlich unter drei Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten - eine neue Bestmarke in der langen Historie der Baureihe. Strom bezieht der E-Motor aus einer 1,9 kWh großen Batterie, die per Rekuperation geladen wird. Die E-Ray-Corvette soll in einem Stealth genannten Fahrmodus auch rein elektrisches Fahren bis maximal gut 70 km/h für kürzere Distanzen erlauben.