Salesforce baut rund 8000 Stellen ab

Die Kündigungswelle in der US-Technologiebranche rollt weiter: Der US-Softwarehersteller Salesforce will im schwierigeren Geschäftsumfeld rund jeden zehnten Mitarbeitenden loswerden. Salesforce kündigte am Mittwoch eine Restrukturierung zur Kostensenkung an, in deren Rahmen die Jobs gestrichen und auch Büroräume abgegeben werden sollen.