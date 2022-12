Betrug mit Rom-Hotels: 200 Touristen geprellt

Eine Betrügerbande hat im Internet Touristen Aufenthalte in nicht existierende Hotels angeboten und sie mit Kreditkartenzahlungen geprellt. Die ahnungslosen Touristen buchten die Hotelzimmer und gaben ihre Kreditkartennummer an. Damit wurden 200 Personen, vor allem US-Touristen, betrogen. Bei einer gemeinsam mit amerikanischen Kollegen durchgeführten Operation wurden zwei Personen verhaftet und 19 Personen in Gewahrsam genommen.