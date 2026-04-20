Park Inn: Jetzt Wohlfühlurlaub in Ungarn genießen

Wer dem Alltag entfliehen und neue Energie tanken möchte, findet im Park Inn by Radisson Zalakaros Resort & Spa den perfekten Rückzugsort. Das 4-Sterne-Superior-Hotel in Ungarn überzeugt mit seiner direkten Verbindung zur Therme Zalakaros und bietet damit Wellness und Entspannung auf höchstem Niveau.
Schon beim Ankommen wird klar: Hier dreht sich alles um Erholung für Körper, Geist und Seele. Großzügige Wasserwelten, moderne Spa-Bereiche, eine eigene Saunainsel und eine entspannte Atmosphäre sorgen dafür, dass der Alltag schnell in weite Ferne rückt.
Thermalwasser & Wellness – Erholung mit Wirkung
Das Herzstück ist das heilkräftige Thermalwasser, das nicht nur entspannt, sondern auch das Wohlbefinden nachhaltig stärkt. Ob entspannt in den Thermalbecken, volle Action im Erlebnisbad oder schwitzen in der Saunainsel – hier findet jeder seinen persönlichen Lieblingsplatz.
Auch im Sommer wird einiges geboten: Das Freibad mit Riesenrutschen, Erlebnisbecken und Kinderbereichen sorgt für Abwechslung und grenzenlosen Badespaß. Dank Innen- und Außenpools ist der Badegenuss das ganze Jahr über garantiert – unabhängig vom Wetter.
Family Wellness – Zeit für gemeinsame Erlebnisse
Das Resort ist nicht nur ein Ort der Ruhe, sondern auch ein echtes Paradies für Familien: Kinder erwartet ein buntes Angebot aus liebevoll gestalteten Bereichen, Animationsprogrammen und eigenen Spielzonen.
Während sich die Kleinen austoben, können Eltern entspannen – oder gemeinsam mit ihren Kindern unvergessliche Momente erleben. Ein eigenes Kinderbuffet rundet das familienfreundliche Konzept ab. So wird der Aufenthalt für Groß und Klein zu einer entspannten und gleichzeitig erlebnisreichen Auszeit.
All-Inclusive Deluxe – Genuss von Früh bis Spät
Ein weiteres Highlight ist das All-Inclusive-Deluxe-Angebot, das keine Wünsche offenlässt. Vom reichhaltigen Frühstücksbuffet über abwechslungsreiche Mittags- und Abendbuffets bis hin zu Snacks und süßen Köstlichkeiten zwischendurch – inklusive Getränke.
Frische, regionale und internationale Spezialitäten sorgen täglich für kulinarische Vielfalt. Hier wird Genuss wirklich großgeschrieben.
Zentral und naturnah – aktiv entspannen
Neben Wellness und Kulinarik punktet das Resort auch mit seiner Lage. Eingebettet in die grüne Landschaft von Zalakaros und in unmittelbarer Nähe zum Naturschutzgebiet Kis-Balaton, bietet sich eine Vielzahl an Möglichkeiten für aktive Erholung: Ob Spaziergänge, Radtouren oder Ausflüge in die Natur – hier verbinden sich Bewegung und Entspannung auf ideale Weise.
Erleben Sie eine perfekte Kombination aus Wellness, Genuss und Erholung im Park Inn by Radisson Zalakaros Resort & Spa – Ihr Ort für unbeschwerte Auszeiten in Ungarn. Schon ab 90 € p.P./Nacht.
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Auszeit für alle Sinne
Das Park Inn Zalakaros zeigt eindrucksvoll, wie vielseitig ein Wellnessurlaub sein kann: entspannend, aktiv, genussvoll und familienfreundlich zugleich. Ein Ort, an dem man durchatmen kann – und gerne länger bleibt.
Park Inn by Radisson Zalakaros Resort & Spa
Tel.: +36 93 920 100
E-Mail: info.zalakaros@parkinn.com