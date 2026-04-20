Park Inn: Jetzt Wohlfühlurlaub in Ungarn genießen

Wer dem Alltag entfliehen und neue Energie tanken möchte, findet im Park Inn by Radisson Zalakaros Resort & Spa den perfekten Rückzugsort. Das 4-Sterne-Superior-Hotel in Ungarn überzeugt mit seiner direkten Verbindung zur Therme Zalakaros und bietet damit Wellness und Entspannung auf höchstem Niveau.