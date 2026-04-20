Diese Urlaubsziele werden gerade zum Schnäppchen

Wer für den kommenden Sommer noch keine fixen Pläne hat, sollte jetzt genau auf die Landkarte schauen. Während die Preise für einige Trend-Ziele regelrecht in den Keller purzeln und das Urlaubsbudget spürbar entlasten, droht an anderer Stelle ein ordentliches Loch in der Geldtasche. Besonders Sonnenanbeter, die es nach Ägypten oder auf die Kanaren zieht, können sich derzeit über satte Rabatte freuen.