Die zum Erfolg verdammte Sozialpartnerschaft

1) Sozialpartnerschaft, was ist das? Im Prinzip handelt es sich um ein Netzwerk der drei großen „Kammern“ (Arbeiter-, Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer), der im ÖGB organisierten Gewerkschaften und auch der Industriellenvereinigung. Die Sozialpartner sind die Interessenvertreter der wichtigsten Berufsgruppen in Österreich. Sie versuchen, bei Mindestlöhnen und Lohnerhöhungen Kompromisse zu finden. Man will sich im Verhandlungsweg - ohne Kampf mit Streiks und Demonstrationen oder Aussperrung der Arbeitskräfte - einigen.