FC Bayern verhandelt bereits mit Kanes Landsmann

Bekommt Harry Kane kommende Saison etwa englische Unterstützung in der Offensive des FC Bayern? Wie die deutsche „Bild“-Zeitung schreibt, soll der deutsche Meister bereits mit Anthony Gordon verhandeln.
Dem Bericht zufolge suchen die Münchner einen Offensivspieler, den sie sowohl am Flügel als auch als Sturmspitze einsetzen können. Gordon, aktuell bei Newcastle United unter Vertrag, erfüllt diese Kriterien, mit 17 Saisontoren und fünf Assists in dieser Saison strahlt der 25-Jährige zudem pure Torgefahr aus.
Wie die beiden „Bild“-Reporter Christian Falk und Heiko Niedderer nun im Podcast „Bayern Insider“ schilderten, sollen bereits Gespräche zwischen den FC Bayern und Spielerseite laufen.
Preis (noch) zu hoch
Das Problem: Newcastle soll umgerechnet 86 Millionen Euro für den Engländer verlangen – zu viel für die Münchner. Der Plan des deutschen Rekordmeisters sei es deshalb, Gordon selbst von einem Wechsel zu überzeugen, heißt es. Sollte der Premier-League-Klub den Offensiv-Allrounder aufgrund von Financial-Fairplay-Richtlinien abgeben müssen, will sich der FC Bayern die Poleposition im Poker um Gordon sichern.
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