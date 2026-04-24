FC Bayern verhandelt bereits mit Kanes Landsmann

Preis (noch) zu hoch

Das Problem: Newcastle soll umgerechnet 86 Millionen Euro für den Engländer verlangen – zu viel für die Münchner. Der Plan des deutschen Rekordmeisters sei es deshalb, Gordon selbst von einem Wechsel zu überzeugen, heißt es. Sollte der Premier-League-Klub den Offensiv-Allrounder aufgrund von Financial-Fairplay-Richtlinien abgeben müssen, will sich der FC Bayern die Poleposition im Poker um Gordon sichern.