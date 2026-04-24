Trainerwechsel zwei Monate vor WM offiziell!

Georgios Donis steht ab sofort an der Seitenlinie der saudischen Nationalmannschaft. Der 56-Jährige ist der Nachfolger von Hervé Renard, der nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen gehen musste. Bereits am 15. Juni wartet mit dem WM-Auftakt gegen Uruguay die erste große Bewährungsprobe.