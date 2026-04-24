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Schwache Ergebnisse

Trainerwechsel zwei Monate vor WM offiziell!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
24.04.2026 16:11
Saudi-Arabien bekommt kurz vor der WM einen neuen Trainer.
Saudi-Arabien bekommt kurz vor der WM einen neuen Trainer.(Bild: AP/Associated Press/Darko Vojinovic)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Paukenschlag kurz vor der WM! Saudi-Arabien hat sich von Teamchef Hervé Renard getrennt und mit Georgios Donis bereits einen Nachfolger präsentiert.

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Georgios Donis steht ab sofort an der Seitenlinie der saudischen Nationalmannschaft. Der 56-Jährige ist der Nachfolger von Hervé Renard, der nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen gehen musste. Bereits am 15. Juni wartet mit dem WM-Auftakt gegen Uruguay die erste große Bewährungsprobe.

Schwache Ergebnisse geben Ausschlag
Renard hatte mit Saudi-Arabien zuletzt zwei Niederlagen kassiert: ein deutliches 0:4 gegen Ägypten und ein 1:2 gegen Serbien. Seine zweite Amtszeit hatte der Franzose erst im Oktober 2024 begonnen.

Hervé Renard muss gehen.
Hervé Renard muss gehen.(Bild: AFP/MAHMUD HAMS)

Unvergessen bleibt jedoch sein Coup bei der WM 2022, als Saudi-Arabien den späteren Weltmeister Argentinien sensationell mit 2:1 besiegte.

Erfahrener Weltenbummler
Der Grieche Donis kann auf reichlich Erfahrung setzen. Zuletzt war er beim saudi-arabischen Klub Al-Khaleej tätig, davor trainierte er mehrere internationale Teams. Als Spieler lief er unter anderem für Panathinaikos Athen auf und sammelte auch in England Erfahrung.

Georgios Donis
Georgios Donis(Bild: AFP/APA/Abdel Ghani BASHIR)

Hammer-Gruppe bei der WM
Bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko wartet auf Saudi-Arabien eine schwierige Aufgabe: In der Gruppenphase trifft das Land auf Uruguay, Spanien und Kap Verde.

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