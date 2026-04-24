Trainerwechsel zwei Monate vor WM offiziell!

Paukenschlag kurz vor der WM! Saudi-Arabien hat sich von Teamchef Hervé Renard getrennt und mit Georgios Donis bereits einen Nachfolger präsentiert.
Georgios Donis steht ab sofort an der Seitenlinie der saudischen Nationalmannschaft. Der 56-Jährige ist der Nachfolger von Hervé Renard, der nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen gehen musste. Bereits am 15. Juni wartet mit dem WM-Auftakt gegen Uruguay die erste große Bewährungsprobe.
Schwache Ergebnisse geben Ausschlag
Renard hatte mit Saudi-Arabien zuletzt zwei Niederlagen kassiert: ein deutliches 0:4 gegen Ägypten und ein 1:2 gegen Serbien. Seine zweite Amtszeit hatte der Franzose erst im Oktober 2024 begonnen.
Unvergessen bleibt jedoch sein Coup bei der WM 2022, als Saudi-Arabien den späteren Weltmeister Argentinien sensationell mit 2:1 besiegte.
Erfahrener Weltenbummler
Der Grieche Donis kann auf reichlich Erfahrung setzen. Zuletzt war er beim saudi-arabischen Klub Al-Khaleej tätig, davor trainierte er mehrere internationale Teams. Als Spieler lief er unter anderem für Panathinaikos Athen auf und sammelte auch in England Erfahrung.
Hammer-Gruppe bei der WM
Bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko wartet auf Saudi-Arabien eine schwierige Aufgabe: In der Gruppenphase trifft das Land auf Uruguay, Spanien und Kap Verde.
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