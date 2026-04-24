Anne Hathaway ist viel lieber Film- als Popstar

Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway hat durch ihre Rolle in ihrem neuen Film „Mother Mary“ herausgefunden, dass sie selbst kein Popstar sein könnte. Als die Dreharbeiten beendet waren, dachte sie: „Wow, ich bin so gar kein Popstar“, sagte die 43-Jährige der „New York Times“. Hathaway spielt in „Mother Mary“ einen erschöpften Megastar.