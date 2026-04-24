Netanyahu enthüllt: „Hatte Tumor an der Prostata“

„Sie kennen mich“

„Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich um ein sehr frühes Stadium eines bösartigen Tumors handelt, ohne jegliche Ausbreitung oder Metastasen“, so der Premier. Es habe zwei Möglichkeiten gegeben – eine Behandlung oder eine medizinische Beobachtung ohne Eingriff. „Viele tun das“, so Netanjahu. „Doch Sie kennen mich bereits“, lässt er keinen Zweifel an seiner Entscheidung.