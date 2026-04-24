Acht Klubs zittern! Abstiegskampf spitzt sich zu

Knackiges Restprogramm

Werder Bremen (15.) hat den Nord-Rivalen HSV (14.) zuletzt mit einem Derbysieg mit in den Abstiegskampf gezogen. „Man hat schon gesehen, wie viel Ballast doch bei den Jungs abfiel“, sagte Bremen-Trainer Daniel Thioune. Zudem hat sich die Personalsituation beim Verein der Österreicher Marco Friedl, Romano Schmid, Marco Grüll und Maximilian Wöber zuletzt entspannt. Das Restprogramm aber hat es in sich. Mit Cupfinalist Stuttgart am Samstag, Hoffenheim und Dortmund geht es noch gegen drei Klubs, die in die Champions League drängen. Der HSV bestreitet sogar alle vier Spiele gegen Vereine, die um die Europacup-Teilnahme spielen. Am Samstag kommt Hoffenheim in die Hansestadt.