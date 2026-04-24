Dorf im Libanon erhält gleich zwei neue Kreuze

Ein UNIFIL-Vertreter sagte der KNA, die Initiative der UNO-Mission, das Kreuz zu ersetzen, sei der Ankündigung der israelischen Armee vorausgegangen. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni dankte dem italienischen UNIFIL-Kommandanten, Generalmajor Diodato Abagnara, laut Mitteilung ihres Büros am Donnerstagabend.

Die Bilder von der Wiedererrichtung des Kreuzes „erfüllen das Herz“ und seien „ein starkes Zeichen von Hoffnung, Dialog und Frieden“, so Meloni. Im Rahmen von UNIFIL sind auch rund 160 Bundesheer-Soldaten aus Österreich im Einsatz.