KTM 890 Adventure: Sportlich über Stock und Stein

Anleihen vom Dakar-Racer 450 Rally

Die neue Verkleidung ist natürlich nicht nur ein Stück nach vorne gezogenes Plastik, um die Lücke zur Front zu schließen - da ließ KTM vielmehr die Erfahrung von unzähligen Dakar-Erfolgen mit einfließen. So sorgen zwei angeschraubte Aluminium-Arme für mehr Steifheit und Stabilität in der gesamten Front, die nun neben einem Navi auch jederzeit einem schweren Roadbook selbst auf wildesten Pisten guten Halt geben würde. In der Praxis wirkt sie sich aber vor allem durch einen besseren Wetterschutz aus, auch in Verbindung mit dem neuen Windschild, für den ebenfalls die 450 Rally Pate gestanden ist und in dem ein ungewohnt großes Loch ins Auge sticht. Kein Einsparen an Plastik, sondern das Ergebnis von endlosen Tests im Windkanal, um die Verwirbelungen am Helm spürbar zu reduzieren. Bis zum erlaubten Autobahntempo und ein wenig darüber hinaus konnten wir uns davon auch überzeugen: Ein spürbarerer Komfort-Sprung vom Vorgänger, wenn auch der Windschild weiter nicht verstellbar ist und so nicht für jeden wirklich perfekt sein kann. Wer lieber kleine Windschilder bevorzugt, kann sich alternativ jenen aus der 890 Adventure R anschrauben.