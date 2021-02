KTM 1290 Super Adventure S: Hightech auf Reisen

Am 7-Zoll-TFT-Farbdisplay hat man stets alles im Blick

Gesteuert wird alles über den Sechs-Wege-Schalter am linken Lenkergriff, der von der Haptik nun wertiger anmutet als beim Vorgänger, aber immer noch genauso intuitiv zu bedienen ist, angezeigt auf einem riesigen 7-Zoll-TFT-Farbdisplay. Auf dem sich KTM nicht damit begnügt, Zahlen und Buchstaben bunt bzw. gestochen scharf darzustellen, sondern so gut wie alle Funktionen auch mittels Grafiken visualisiert, womit der Fahrer eine bessere Vorstellung davon bekommt, wo er gerade eine der umfangreichen Einstellungen vornimmt. Neben dem Fahrwerk sind das vor allem die vier Fahr-Modi Street, Sport, Rain und Offraod, die in gewohnter Manier das Ansprechverhalten des Gasgriffs bzw. die Sensibilität von Kurven-ABS und schräglagenabhängiger Traktionskontrolle entsprechend unterschiedlich kombinieren, im Regen-Modus auch mit reduzierter Leistung. Im optionalen Rally-Mode (mit MTC-Schlupfanpassung) kann man diese Parameter selbst definieren, die Traktionskontrolle auch während der Fahrt jederzeit in neun Stufen verstellen. Mit der „KTM My Ride App“ lässt sich eine Verbindung zum Smartphone herstellen, vom Telefonat bis zur Pfeil-Navigation alles am Display darstellen. Bei so viel Hightech ist es fast selbstverständlich, dass man zum Starten bzw. Öffnen des Tanks keinen Schlüssel mehr benötig, das neue ARA (Anti-Reley-Attack-System) verhindert den Missbrauch des Keyless-Go-Systems bzw. unterbindet das Einschalten der Zündung ohne dass der Schlüssel in der Nähe ist. Praktisch ist auch das kleine Fach am Tank mit USB-Lademöglichkeit fürs Handy und etwas Stauraum für Sonnenbrille, Geldbörse oder Maut-Ticket.