Krisenherde: Wo die Lage 2023 eskalieren könnte

Der Angriff der Russen auf ihr Nachbarland Ukraine hält die Welt seit Anfang des Jahres in Atem. Zumindest Europa. Denn vor allem in Afrika spielen sich seit Jahrzehnten schwere Kämpfe mit der Folge humanitärer Krisen ab, die nicht dieselbe mediale Aufbereitung erfahren wie der Krieg in Osteuropa. Die „Krone“ sah daher genau hin.