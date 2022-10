Wie sich ganz spektakulär Geld verbrennen lässt

Eine Methode, Geld möglichst spektakulär zum Fenster hinauszuwerfen, ist die private Raumfahrt, der Flug zum Mond, zum Mars und so weiter. Zunächst geht es in die Erdumlaufbahn; ein paar Milliardäre bieten solche Reisen für Millionäre an - aber das sind Marketing-Events. Natürlich sagt niemand: „Das ist eine coole Methode, einen Haufen Geld zu verbrennen.“ Man spricht vom „Forschungsdrang“, der allumfassenden Neugier unserer Spezies, Entdeckung von Welten, „die noch kein menschliches Auge erblickt hat“. Lyrismen aus Science-Fiction-Serien. Doch was verbirgt sich wirklich dahinter?