Ehefrau geriet mit linker Hand in Kreissäge

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Samstagvormittag in Vandans (Montafon). Ein Ehepaar war damit beschäftigt, Holzstämme zu verarbeiten. Die beiden arbeiteten Hand in Hand – er hob die Stämme auf die Säge, seine Frau bediente diese. Als die Frau nach einem Stamm griff, geriet sie mit der linken Hand in das laufende Sägeblatt.
Ihr Mann reagierte sofort, rief die Rettungskräfte und leistete bis zu deren Eintreffen Erste Hilfe. Anschließend übernahmen Rettung und Notarzt die Versorgung. Die Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus nach Feldkirch gebracht.
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