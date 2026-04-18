Hörenswert: Kulturexport im Frühbarock

In der Kulturbühne AmBach in Götzis befanden sich alle Musiker auf der Hauptbühne, man konnte aber die sogenannte Mehrchörigkeit gut wahrnehmen, denn es wurde sehr transparent musiziert und sehr klar phrasiert. Zu danken ist dies der musikalischen Leitung dieses Konzerts, Frithjof Smith, der das Publikum auch gleich mit einem typischen Blasinstrument dieser Epoche vertraut machte, dem Zink. Somit waren er und sein Kollege Gebhard David Teil der großen Bläsergruppe aus Trompeten, Posaunen und Dulcian, die einer kleineren Gruppe aus wenigen Streichern, unterstützt von einer Trompete, gegenüberstand. Die letztgenannte Gruppe bildete auch einen angenehm ruhigen Kontrapunkt zu den machtvoll strahlenden Bläsern, vor allem in den Werken Giovanni Valentinis, der – auch das eine Neuerung dieser Epoche – den Aspekt menschlicher Gefühlsregungen hörbar werden ließ. Und natürlich gab es den Basso Continuo, ohne den Barockmusik nicht denkbar ist.