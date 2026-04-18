Erbärmliches Reden

Im weltweiten Netz ist Schriftsteller und Kolumnist Robert Schneider unlängst auf die Zitatsuchmaschine der Berliner Universität gestoßen – und hat sich die Zitate des US-Präsidenten Donald Trump genauer angesehen.
Die Humboldt-Universität zu Berlin hat eine Zitatsuchmaschine eingerichtet, die vor allem dadurch besticht, dass, egal, welches Zitat Sie verwenden wollen, die Quelle exakt nachgewiesen wird. Sie können auf dieser Seite auch melden, wenn ein Zitat nicht stimmt. Natürlich müssen sie plausible Quellen anführen und den Beweis erbringen.
Ich habe mir aus Spaß Zitate (Quotes) von Donald Trump auslesen lassen und werde Sie für den Rest der Kolumne mit dieser Art des Redens allein lassen. Das Ergebnis gleich vorweg: Bei Trump muss das alte Sprich-wort, dass Blicke mehr als Worte sagen, genau umgekehrt lauten.
„Das Schöne an mir ist, dass ich sehr reich bin. (...) Ich könnte jemanden auf der 5th Avenue in New York erschießen und die Leute würden mich trotzdem wählen. (...) Wenn Ivanka nicht meine Tochter wäre, würde ich sie wahrscheinlich daten. (....) Wenn es wirklich gut läuft, vielleicht in ein paar Wochen. Und wenn es schlechter läuft, länger. Und wenn es wirklich schlecht läuft, dann wird es nicht passieren. (...)
Das nächste Treffen wird mit Selenskyj und Putin sein, oder mit Selenskyj, Putin und mir. Ich werde da sein, wenn sie es brauchen. (...) Habe ich das gesagt? Ich kann nicht glauben, dass ich das gesagt habe. Nächste Frage. (...) Wir gewinnen im Weltraum, auf der Erde und überall dazwischen – wirtschaftlich, militärisch und jetzt auch über die Sterne hinaus. (...) Jeder sagt, dass ich den Friedensnobelpreis für jede einzelne dieser Errungenschaften bekommen sollte. (...) Das ganze Land könnte in einer Nacht ausgelöscht werden, und diese Nacht könnte morgen sein. (...) Im Moment ist der Preis hoch genug, damit der Krieg weitergeht.“
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