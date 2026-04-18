Erbärmliches Reden

Das nächste Treffen wird mit Selenskyj und Putin sein, oder mit Selenskyj, Putin und mir. Ich werde da sein, wenn sie es brauchen. (...) Habe ich das gesagt? Ich kann nicht glauben, dass ich das gesagt habe. Nächste Frage. (...) Wir gewinnen im Weltraum, auf der Erde und überall dazwischen – wirtschaftlich, militärisch und jetzt auch über die Sterne hinaus. (...) Jeder sagt, dass ich den Friedensnobelpreis für jede einzelne dieser Errungenschaften bekommen sollte. (...) Das ganze Land könnte in einer Nacht ausgelöscht werden, und diese Nacht könnte morgen sein. (...) Im Moment ist der Preis hoch genug, damit der Krieg weitergeht.“