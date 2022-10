Pflege löst Industrie als Jobmotor im Ländle ab

Lange Zeit galt die Industrie in Vorarlberg als sicherer Job-Hafen. Digitalisierung und Automatisierung haben das Arbeitsplatzwachstum aber stark eingebremst. Stattdessen übernimmt ein anderer Bereich das Ruder - die Pflege. In Vorarlberg arbeiten aktuell rund 30.000 Menschen in der Industrie. In den vergangenen 20 Jahren kamen in dieser Branche „nur“ knapp 5000 neue Arbeitsplätze hinzu.