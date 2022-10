Neue Sisi: „Fühle mich Elisabeth sehr verbunden“

Zwölf Millionen Euro soll die neue Sisi-Serie „Die Kaiserin“ auf Netflix gekostet haben. 102 Schauspieler wurden benötigt, 370 Perücken und 2000 Kostüme von einer eigenen Schneiderei mit 30 Mitarbeitern angefertigt - alleine das Brautkleid von Elisabeth verschlang 73 Meter Stoff. Gedreht wurde in acht verschiedenen deutschen Schlössern - das Schloss Weissenstein in Pommersfelden wurde zum Schönbrunn der Serie. Ein wahnsinniger Aufwand also, um Sisi und Franz erneut wiederauferstehen zu lassen.