Die kleine Magdalena ist anders als andere Schüler

Am Montag ist Schulbeginn, ein ganz besonderer Tag auch für Mütter und Väter - vor allem, wenn ihr Kind zum allerersten Mal im Klassenzimmer sitzt. „Kann er mit der Lehrerin?“ „Passt sie gut auf ihre Sachen auf?“ „Hoffentlich ist er nicht frech!“ und „Hoffentlich kommt sie pünktlich heim!“ Fragen und Sorgen, die jeder kennt, der einmal einen Erstklassler daheim hatte. In der „Krone“ erzählt die Mama der kleinen Magdalena aus Schalchen, welche Gedanken sie am ersten Schultag ihrer Tochter hat. Ihre Sorgen sind ähnlich - und doch auch wieder ganz anders als die anderer Eltern, denn auch Magdalena ist anders.