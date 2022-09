Netflix legt Rechtsstreit um „Das Damengambit“ bei

Die georgische Schachspielerin Nona Gaprindaschwili hat ihren Rechtsstreit mit dem Streamingdienst Netflix wegen ihrer Darstellung in der erfolgreichen Serie „Das Damengambit“ beigelegt. „Ich freue mich, dass die Angelegenheit gelöst wurde“, sagte ihr Anwalt Alexander am Mittwoch in New York, ohne nähere Einzelheiten zu nennen.