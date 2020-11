Anya Taylor-Joy: Der neue Netflix-Superstar

Doch Taylor-Joy zog es schnell ins Schauspielfach. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit 19 mit dem Horrorfilm „The Witch“ (2015). Es folgten der TV-Film „Viking Quest“ (2015) und die Serie „Atlantis“ (2015). Mit James McAvoy stand sie in dem Thriller „Split“ (2016) von M. Night Shyamalan vor der Kamera. In der Jane-Austen-Verfilmung „Emma“ spielte sie 2020 die Titelheldin. Mit „Das Damengambit“ erklimmt sie gerade Superstar-Status. Auch in Österreich hält sich die Serie seit dem Start in den Top 10 der Netflix-Charts.