Super-Sommer beschert Freibädern Rekordzahlen

Unfallfrei trotz hoher Besucherzahlen

Ähnlich perfekt war die bisherige Saison im Nenzinger Walgaubad sowie im Dornbirner Waldbad Enz. „Wir hatten einen guten Verlauf - und zwar über alle Monate“, bestätigt Herbert Kaufmann, Geschäftsführer der Tourismus und Stadtmarketing GmbH in der Messestadt. In der Regel würde zumindest einer der Hauptmonate schlecht ausfallen, doch nicht so in diesem Jahr. Mit über 70.000 Gästen verzeichnet das Waldbad Enz ein Plus von sagenhaften 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr.