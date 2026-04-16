Eine besondere Vorbereitung für Patrick Greil

Die Gratulationen zu Greils zehntem Saisontreffer sind schon wieder Geschichte. Am Samstag steigt in Tirol das fünfte Spiel der Qualifikationsrunde. „Nach dem 1:0 gegen den GAK ist aus dem Druck gegen den Abstieg zu spielen ein positiver geworden. Wir können in den letzten Wochen dieser Saison noch sehr viel erreichen“, sagt Greil zur aktuellen Situation. Altachs Topscorer will die letzten Spiele einfach nur genießen: „Ich habe bisher eine nicht selbstverständliche Saison gespielt, als offensiver Mittelfeldspieler schießt man nicht immer zehn Tore“, weiß der 29-Jährige.