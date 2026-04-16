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Altach-Topscorer

Eine besondere Vorbereitung für Patrick Greil

Vorarlberg
16.04.2026 18:30
Altachs Patrick Greil traf in der laufenden Saison schon zehnmal.
Altachs Patrick Greil traf in der laufenden Saison schon zehnmal.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Altachs Topscorer Patrick Greil spielte sich gestern mit seinem Sohn Finn für das Spiel am Samstag bei der WSG Tirol ein. Nachdem die Rheindörfler den Klassenerhalt fast schon in der Tasche haben, ist der der Druck nun positiv geworden.

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Die Gratulationen zu Greils zehntem Saisontreffer sind schon wieder Geschichte. Am Samstag steigt in Tirol das fünfte Spiel der Qualifikationsrunde. „Nach dem 1:0 gegen den GAK ist aus dem Druck gegen den Abstieg zu spielen ein positiver geworden. Wir können in den letzten Wochen dieser Saison noch sehr viel erreichen“, sagt Greil zur aktuellen Situation. Altachs Topscorer will die letzten Spiele einfach nur genießen: „Ich habe bisher eine nicht selbstverständliche Saison gespielt, als offensiver Mittelfeldspieler schießt man nicht immer zehn Tore“, weiß der 29-Jährige.

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Greil sieht aber den Grundstock des Altacher Erfolges in der Abwehrreihe: „Das ist sicher eine der besten in Österreich. Sie verteidigen alles weg, und vorne sind wir ziemlich effizient. Da kommen halt auch die notwendigen Ergebnisse zustande.“ Lob gibt es auch für die beiden Trainer Fabio Ingolitsch, der im Winter zu Sturm Graz wechselte, und dessen Nachfolger Ognjen Zaric: „Beide haben einen guten Zugang zu uns Spielern. Zaric hat dort weiter gemacht, wo Ingolitsch aufgehört hat, also nichts Wesentliches verändert.“

Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch leistete in Altach gute Vorarbeit, sagt Stürmer Patrick greil.
Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch leistete in Altach gute Vorarbeit, sagt Stürmer Patrick greil.(Bild: Sepp Pail)

Am Donnerstag hatte der Salzburger einen langen Fußballtag. Training am Vormittag mit dem Schwerpunkt Standardsituationen. Und am Nachmittag gab es die spezielle Vorbereitung mit dem zweieinhalbjährigen Sohn Finn: „Er interessiert sich für alle Ballsportarten, ganz besonders für Fußball. Er fordert mich immer wieder auf, mit ihm zu spielen.“ Wenn das kein gutes Omen für Samstag ist.

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