„Beschimpfungen sind an der Tagesordnung“

Martin und Sophia wollten am Samstag in Wals bei Viehhausen abfahren – die Deutschen mussten aufgrund der Abfahrtssperren aber umdrehen: „Wir hatten das nicht am Schirm. Für uns ist es nervig, aber wir können es auch verstehen“, sagt das Paar aus München, das Verwandte in Hallein besuchen wollte.