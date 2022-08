Abzocke? Wien zeigte jetzt Website-Betreiber an

Staatsanwaltschaft Wien ist jetzt am Zug

Bei der Stadt hat man auf jeden Fall genug gehört. „Wir haben vergangene Woche eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft geschickt“, so eine Sprecherin des Zentralen Meldeservice. Zudem habe man auch Google kontaktiert. „Hatte jemand nach Meldebestätigung oder Kirchenaustritt gesucht, wurden die beiden Seiten ganz oben bei den Ergebnissen angezeigt“, so die Sprecherin.