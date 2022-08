Manager der Krise gesucht

Vom Linzer Konzern soll dafür der Vertriebsvorstand Michael Baminger für den frei werdenden Vorstandsjob bei der Salzburg AG Interesse angemeldet haben. Der Manager gilt in Fachkreisen als hoch qualifiziert. Allerdings fehlen ihm die entsprechend guten Kontakte in die Salzburger ÖVP, die bei den üblichen politischen Spielen bei Besetzung des Spitzenpostens eine wichtige Rolle spielen. Bekanntermaßen legt man in der Politik vor allem Wert auf Loyalität. Da hatte sich der sehr faktenorientierte Schitter gegenüber der Politik oft widerspenstig gezeigt.