„Haben nicht den Zulauf, den wir uns wünschen“

In dieser Zeit ist einige Kritik auf die Polizei eingeprasselt - man hätte am Anfang zu viel und später dann zu wenig kontrolliert. Wie haben Sie die Situation wahrgenommen?

Wir haben die Kritik natürlich mitbekommen. Dazu muss man aber feststellen, dass alle polizeilichen Maßnahmen mit den Gesundheitsbehörden abgesprochen waren. Die Exekutive ist von ihrem Wesen her immer ein ausführendes Organ. Das wird auch in Zukunft so sein, die Pandemie ist ja noch nicht vorbei. Und eines ist mir ebenfalls wichtig zu betonen: Wir haben immer nach dem Leitsatz gehandelt, zuerst den Dialog zu suchen und erst dann, wenn dieser nicht fruchtet, Strafen auszusprechen. Und wann immer wir das Gefühl hatten, dass eine Kritik oder Beschwerde berechtigt sein könnte, sind wir den Dingen auch auf den Grund gegangen. Im Übrigen muss festgehalten werden, dass die Bevölkerung die gesetzten Maßnahmen in sehr hohem Maß mitgetragen hat. Auch deshalb kam es nur selten zu Eskalationen.