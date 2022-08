Vorarlberg bleibt Milchbauern-Land - trotz Kritik

Vorarlberg ist ein Land, in dem Milch fließt und Käselaibe rollen. 97 Prozent der bewirtschafteten Flächen im Ländle sind Grünland, führte Moosbrugger am Donnerstag aus - passenderweise auf einem Milchwirtschaftsbetrieb in Schlins, dem Balottahof. Und dieses Grünland, insbesondere jenes in niedrigen Lagen, ist die Voraussetzung für die Milchwirtschaft, denn ohne ausreichend Gras keine Milch.