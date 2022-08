RTL bringt Musik in seinen Videostreaming-Dienst

Langfristig will RTL ein „One app, all media“-Angebot schaffen. Die Musik-App ist quasi nun ein erster Schritt, in einem nächsten sollen Podcasts und Hörbücher folgen. Das Ganze funktioniert zunächst über zwei Apps. Im gesamten Streamingangebot RTL+ soll prominent auf die Musik-App hingewiesen werden. Die schon bestehende Audio-Plattform Audio Now soll perspektivisch in RTL+ Musik überführt werden.